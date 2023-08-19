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Erman Toroğlu Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı! "Ses var görüntü yok"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Rams Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zorlu mücadeleyi yorumladı. Toroğlu, "Biz bu istatistiğe 'ses var görüntü yok.' deriz. Alıp vermişler. Mücadele ediyorsun. Alıyorsun sonra da veriyorsun." ifadelerini kullandı.

19 Ağustos 2023 | 22:54
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