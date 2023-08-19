GALATASARAY - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Galatasaray - Trabzonspor Trendyol Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Dev eşleşme 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak. GALATASARAY - TRABZONSPOR maçını CANLI izle...
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