Erman Toroğlu Galatasaray Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu eleştiren Toroğlu, "Bunlar yapıcı değil bozucu oyuncu." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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