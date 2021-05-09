09 Mayıs 2021, Pazar
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Erman Toroğlu Galatasaray - Beşiktaş maçındaki o pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı kart"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, "Ryan Donk'un 5. dakikada Atiba'ya yaptığı hareket kırmızı kart" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri | Son dakika Beşiktaş haberleri
09.05.2021
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