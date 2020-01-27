28 Ocak 2020, Salı

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Emre Bol: Arda konusunda Mustafa Cengiz'i tebrik ediyorum

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray ile ilgili dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların Arda Turan transfer gündemiyle ilgili konuşan Bol, "Arda Turan konusunda Mustafa başkanı tebrik ediyorum. Elini masaya vurup babacım hop bir dakika dedi. Galatasaray başkanı benim. Herkes haddini bilecek. Arda'nın Galatasaray'a gelmemesinin özünde Mustafa Cengiz'in bu doğru başkan tavrı vardı. Bu Fatih Terim için de önemli bir yenilgi olmuştur." ifadelerini kullandı.
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