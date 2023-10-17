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Erden Timur'dan Ronaldo açıklaması: Teklif yolladık!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu. Sarı kırmızılı kulüpteki son gelişmelerden transfer söylentilerine kadar bir çok konuda açıklama yapan Timur, Cristiano Ronaldo ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu. (GS HABERLERİ)

17 Ekim 2023 | 22:07
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu.

Kulüpteki son gelişmelerden transfer söylentilerine kadar pek çok konuda konuşan Erden Timur, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için de açıklama yaptı.

Timur, "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum.

Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi...

Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı" ifadelerini kullandı.

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