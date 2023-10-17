Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye şok suçlama: Örgütlü bir yapıyla...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da Gündem Özel'in konuğu oldu.

Erden Timur, "Örgütlü bir düzen ve örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız" dedi. Timur, bu sözleri sonrası gelen, "Kim bunlar, Fenerbahçe mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Lafı kıvırmam, şu an için öyle! YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan! Araştırılsın bunlar! Aynı örgütlü yapı, Galatasaray'da yok! Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin. Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin. Yakınımdaki telefonların da incelensin, söz veriyorum."

"TEMİZ ELLER OPERASYONU LAZIM"

Erden Timur, sözlerine, "Kişisel olarak savcılığa başvurduğunuzda manevi tazminat oluyor. Savcı bunu soruşturmuyor. "Örgütlü yapı savaş" açtı derseniz Savcı'ya, elinizde belge olması lazım. Herkes için şikayetçi olabilirsiniz ama belge gerekir. Fenerbahçe başvurdu, takipsizlik aldı. Ben kişisel olarak yarın imza veririm. Böyle bir şey yapalım" diye devam etti.

"Türk futboluna 'Temiz eller operasyonu' yapılması lazım." diyen sarı-kırmızılı idareci, "Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata.. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur!" sözlerini sarf etti.

"ETİK KURULU DEĞİİL SAVCININ İNCELEMESİ LAZIM"

Erden Timur, "Elinizdeki belgeleri keşke zamanında TFF Etik Kurulu'na verseydiniz." sorusunun ardından, "Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcı'nın incelemesi gerekiyor. Gözümüzü kapatmayalım. Herkesin telefonu incelensin. Türkiye'ye ahlaklı davranma ile ilgili 5 ay kaybettirdiğim için özür dilerim! O zaman yapsam, Galatasaray iki ay sonra şampiyon olsa 'Bak bundan dolayı' derlerdi ve konu güme giderdi. Şimdi açıklayacağım. TFF'ye gittiğinizde size anlatmıyorlar mı? Bilgi sızmıyor mu? Yapmayın Allah aşkına." açıklamasında bulundu.