10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Emre Mor Galatasaray'da
Galatasaray, Celta Vigo forması giyen milli oyuncu Emre Mor'u kadrosuna kattı.
10.07.2019
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