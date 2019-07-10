10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Okay Yokuşlu Galatasaray yolunda
Celta Vigo'dan emre mor'u kadrosuna katan Galatasaray'da sıradaki hedef bir başka Celta Vigo'lu Okay Yokuşlu... Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Okay'ı kadroda görmek istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 30 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu Celta Vigo formasıyla 2 gol attı.
10.07.2019
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