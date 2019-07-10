10 Temmuz 2019, Çarşamba

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Okay Yokuşlu Galatasaray yolunda

Celta Vigo'dan emre mor'u kadrosuna katan Galatasaray'da sıradaki hedef bir başka Celta ​Vigo'lu Okay Yokuşlu... Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Okay'ı kadroda görmek istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 30 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu Celta ​Vigo formasıyla 2 gol attı.
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