Emre Kaplan: Fatih Terim net bir mesaj verdi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Bu sözleri A Spor muhabiri Emre Kaplan değerlendirdi. Kaplan, "Bunu bir veda mesajı olarak algılayamayız ama Fatih hoca net bir mesaj verdi." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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