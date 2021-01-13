Canlı yayında flaş sözler! "Mustafa Cengiz tekrar seçilirse Fatih Terim..."

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, penaltılar sonucunda çeyrek finale yükselen taraf olmuştu. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sözleri değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Soğuk savaş değil, sıcak savaş diyebiliriz artık buna. Mayıs ayında Mustafa Cengiz seçilirse Fatih Terim'in devam edeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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