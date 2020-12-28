28 Aralık 2020, Pazartesi
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Emre Bol'dan flaş Diagne ve Falcao iddiası!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Sabah Sporu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, Galatasaray'dan ayrılacakları konuşulan Mbaye Diagne ve Radamel Falcao ile ilgili "Diagne ve Falcao'ya transfer teklifi geleceğini sanmıyorum." dedi.
28.12.2020
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