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Mehmet Emin Uluç:Oğulcan Çağlayan sahada her şeyini veriyor

Trabzonspor-Galatasaray maçında göstermiş olduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Oğulcan Çağlayan için A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Oğulcan Çağlayan sahada her şeyini veren bir futbolcu keşke herkes böyle oyunculara sahip olsa" dedi.
27.12.2020
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