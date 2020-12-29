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Ender Bilgin: Falcao giderse kendi şartlarıyla gider

A Spor yorumcusu Ender Bilgin, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimali hakkında, "Falcao eğer giderse kendi şartlarıyla gider" ifadesini kullandı.
29.12.2020
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