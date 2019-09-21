Falcao: Daha iyi olacağız

Galatasaray'ın​ Kolombiyalı golcüsü Radamel ​Falcao, her geçen gün daha iyi olacaklarını söylerken, Paris Saint Germain ve Real Madrid maçları öncesi umutlu konuştu.

Galatasaray'ın yıldız forveti Falcao, Club Brugge karşısında aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Club Brugge maçında kendisini takip etmek için Belçika'ya gelen Kolombiyalı gazetecilere konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "3 puan için iyi şanslar ürettik. Şampiyonlar Ligi'nde her puan çok değerli. Bence grubun ilk maçında deplasmanda 1 puan kötü değil" ifadelerini kullandı.

Grupta bundan sonra Paris Saint-Germain ve Real Madrid'le İstanbul'da karşılaşacaklarını hatırlatan Falcao, "Çok büyük takımlarla oynayacağız ancak biz de çok büyük bir takımız ve iki maçı da evimizde oynayacağız. O zamana kadar iyi çalışmamız gerekiyor. O iki maça kadar maksimum performans göstermemiz gerekiyor. Bu maçlardan olabilecek maksimum puanı çıkarmak istiyoruz" dedi...

Takım arkadaşları ve sisteme olan uyumuyla ilgili soruları da yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "transfer döneminin sonunda yeni oyuncular katıldı aramıza. hem takımın bana hem benim takıma alışmam açısından zamana ihtiyaç var ama daha iyi olacağız. Ben de her geçen gün fizik olarak kendimi iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.