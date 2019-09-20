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Galatasaray'dan 17 sonra bir ilk

Galatasaray Avrupa mücadelesine umutlu başladı. Sarı kırmızılılar, deplasmanda ​Club Brugge ile golsüz berabere kalarak A Grubu'ndaki ilk sınavından 1 puanla ayrıldı. Galatasaray, Belçika'da elde ettiği sonuçla 17 yıl sonra bir ilke imza attı. Devler ​Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Club Brugge mücadelesiyle bu kötü seriyi de sonlandırdı.
20.09.2019

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 26 dış saha müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyememişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonra deplasmanda rakiplerine boyun eğmemeyi başardı.

Bu büyük organizasyonda son olarak 2015-2016 sezonunda deplasmanda Kazakistan temsilcisi Astana'yla 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki 5 dış saha mücadelesini de yenilgiyle Tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak bu kötü seriye son verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer alan Galatasaray, 10. defa puan alarak grup mücadelesine başladı.

Devler Ligi'nde grup maçlarına 4 kez kazanarak başlayan sarı-kırmızıllar, 6 defa da beraberlik alarak başlangıç yaptı. Galatasaray, grup mücadelesinin ilk haftasında 6 kez mağlup oldu.

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