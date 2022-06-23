Emre Belözoğlu'dan Okan Buruk sözleri! "Başarılı olmasını istiyorum"
Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen kampta açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk hakkında değerlendirmerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Benim Okan abi için söyleyebileceğim şeyler herkesin malumudur. Benim için bir abidir. Her zaman mutlu ve başarılı olmasını isterim. Okan abinin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Herkese nasip olmayan bir şekilde kendi camiasına hocalık yapacak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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