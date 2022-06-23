GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan transfer sözleri!
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarıyla biraraya geldi. Burada soruları cevaplayan Timur; Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun geleceğine, transfer politikasından Arda Turan'a kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte Erden Timur'un açıklamalarının tamamı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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