08 Temmuz 2020, Çarşamba

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Eksik Galatasaray Alanyaspor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
08.07.2020
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