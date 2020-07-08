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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray savunmasına eleştiri!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor - Galatasaray maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın savunmasını eleştiren Toroğlu, "Bir stoper topu yere vurdurmaz. Topu gelişine oynar. Cisse gitti yürüye yürüye attı golü geldi." ifadelerini kullandı.
08.07.2020
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