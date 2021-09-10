Dursun Özbek Duygun Yarsuvat'ın vefatı sonrası konuştu! "Türkiye çok önemli bir kişiyi kaybetti"

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün bir diğer eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefatının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek "Hepimizin başı sağ olsun. Galatasaray camiası ve Türkiye çok önemli bir kişiyi kaybetti. Duygun abi bizim için çok önemliydi. Herkesin danıştığı, görüş aldığı biriydi." dedi.

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