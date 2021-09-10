Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat vefat etti!

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Yarsuvat ile ilgili duygularını paylaştı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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