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Dinçer Azaphan A Spor'a konuştu! "Çocukluk hayalimdi"
Galatasaray ile Tunç Holding arasında Tekerlekli Basketbol Takımı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza sonrası A Spor'a konuşan Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
11.09.2021
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