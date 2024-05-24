Dursun Özbek açıkladı! Erden Timur Galatasaray'da devam edecek mi?
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Erden Timur ile devam edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek, Erden Timur ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...
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