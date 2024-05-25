Icardi taraftarlara üçlü çektirdi!
Galatasaray'da Mauro Icardi, Florya'ya takım kafilesini uğurlamaya gelen sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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