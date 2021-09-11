Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Trabzonspor maçında...

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Galatasaray'da, Trabzonspor maçında Fernando Muslera'nın oynamasını bekliyorum. Akşam saatlerinde Trabzon'a gidilecek. Bu planlama Muslera'nın yetişmesi için yapıldı. Muslera'nın oynamak istediğini biliyorum. İsmail Çipe'nin sakatlığı vardı, Berk Balaban güven vermemişti, Fatih Öztürk'ten de teknik heyet memnun değil. Muslera, idmansız da olsa kalede yer alacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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