Dikkat çeken istatistik! Şampiyonlukta Galatasaray farkı
Şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la olan puan farkını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar son 5 haftaya lider girdiği tüm sezonlarda da tecrübesini konuşturdu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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