Dikkat çeken Galatasaray sözleri! "İlk 20 dakika ile son 20 dakika..."

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 14. haftasında oynadığı ve 3-1 kazandığı Göztepe maçıyla ilgili "Galatasaray’ın ilk 20 dakika ile son 20 dakika performansı arasında ciddi fark vardı." dedi.

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