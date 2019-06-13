Diagne'ye 13 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü​ Mbaye Diagne'ye ​Al-Ittıhad kulübü talip oldu. Yönetim, Diagne için 13 milyon ​Euro öneren Suudi Arabistan ekibiyle pazarlıklara başladı.