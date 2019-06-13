13 Haziran 2019, Perşembe

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Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif

Vedat​ Muriç'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Çaykur Rizespor'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
13.06.2019

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