28 Mayıs 2019, Salı
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Diagne'den kutlama açıklaması
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Türk Telekom Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamalarına katılamasının sebebini açıkladı.
28.05.2019
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