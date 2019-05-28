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Mustafa Cengiz'den Diagne ve Sinan Gümüş açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımdan ayrılacağı gündeme gelen Sinan Gümüş ve​ Diagne hakkında açıklamalarda bulundu.
28.05.2019

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