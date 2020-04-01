01 Nisan 2020, Çarşamba

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Diagne'den ağlayan eşine olay sözler! "Sen aptal mısın?"

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen ve sarı-kırmızılı takımda yarım sezon forma giydikten sonra sezon başında Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Senegalli golcü, film izlerken ağlayan eşiyle dalga geçerek "Bu sadece bir film. Sen aptal mısın?" dedi.
01.04.2020
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