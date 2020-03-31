Abdurrahim Albayrak taburcu oldu

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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