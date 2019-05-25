25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Şampiyonun Kupa Töreni bugün A Spor’da!
Şampiyon kupasına kavuşuyor! Sarı kırmızı coşku A Spor’da yaşanıyor. 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ın taraftarı ile buluşacağı muhteşem şölen için ekran başına…
25.05.2019
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