Diagne krallık için geri sayımda
Spor Toto Süper Lig'de sezonunu bitmesiyle gol kralı da belli olacak... Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, gol kralı olmak için gün sayıyor...
Sezona Kasımpaşa'da başlayan ve devre arasında Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki takım forması altında çıktığı 29 lig maçında 30 kez ağları havalandırdı...
Mbaye Diagne sezonun ilk yarısını Kasımpaşa'da geçirdi ve oynadığı 17 maçta 20 gol kaydetti... Ligin ikinci yarısında Galatasaray'a transfer olan Senegalli futbolcu, 12 müsabakada 10 kez fileleri sarstı...
Diagne son haftasına girilen ligde en yakın takipçileri Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ve Çaykur Rizesporlu Vedat Muric'e 14 gol fark atmış durumda...
Mbaye Diagne yarışı önde bitirmesi durumunda, sarı-kırmızılı forma altında gol krallığı yaşayan 17. futbolcu olacak.
Senegalli futbolcu ayrıca kaydettiği 30 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.
Galatasaray'ın yıldızı bu sezon attığı 30 golün 12'sini penaltıdan kaydetti.
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