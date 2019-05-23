23 Mayıs 2019, Perşembe
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Belhanda Al Hilal'de iddiası
Suudi Arabistan medyası, Galatasaray'ın Younes Belhanda'nın transfer için 13 milyon Euro karşılığında Al Hilal kulübü ile anlaştığını öne sürdü.
23.05.2019
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