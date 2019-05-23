Galatasaray - Başakşehir maçı açıklaması

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ile ilgili açıklama yaptı...

Kuruldan yapılan açıklamada "Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir denildi...

PFDK, maç sonrası yapılan sevklerle ilgili kararlarını daha sonra açıklayacak...

Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, antrenör Ümit Davala ve Medipol Başakşehir antrenörü Orhan Ak'ı, PFDK'ya sevk etmişti...