20 Haziran 2019, Perşembe
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Chicharito zirvesinin perde arkası | Video haber
Galatasaray'ın İstanbul'da Meksikalı golcü Chicharito'nun menajeriyle yaptığı görüşmenin detayları netleşiyor. Chicharito önceliğinin İtalya ya da İspanya olduğunu belirtirken, West Ham'ın bonservis beklentisi sarı kırmızılı kulübü düşündürüyor.
20.06.2019
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