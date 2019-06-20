Chicharito zirvesinin perde arkası | Video haber

Galatasaray'ın İstanbul'da Meksikalı golcü Chicharito'nun menajeriyle yaptığı görüşmenin detayları netleşiyor. Chicharito önceliğinin İtalya ya da İspanya olduğunu belirtirken, West Ham'ın bonservis beklentisi sarı kırmızılı kulübü düşündürüyor.