20 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Chicharito zirvesinin perde arkası | Video haber

Galatasaray'ın İstanbul'da Meksikalı golcü Chicharito'nun menajeriyle yaptığı görüşmenin detayları netleşiyor. Chicharito önceliğinin İtalya ya da İspanya olduğunu belirtirken, West Ham'ın bonservis beklentisi sarı kırmızılı kulübü düşündürüyor.
20.06.2019

Mustafa Cengiz: Müzeye sığdıramadığımız 3 bin kupa var

Müzeye sığdıramadığımız 3 bin kupa var "Müzeye sığdıramadığımız 3 bin kupa var" 20.06.2019
Galatasaray'da golcü arayışı Galatasaray'da golcü arayışı 20.06.2019
Al Shabab'dan Diagne'ye 15 milyon Dolar teklif Al Shabab'dan Diagne'ye 15 milyon Dolar teklif 19.06.2019
Devler Ozan Kabak için yarışıyor Devler Ozan Kabak için yarışıyor 19.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'dan Ali Koç'a tazminat yanıtı Galatasaray'dan Ali Koç'a tazminat yanıtı 19.06.2019
Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı 19.06.2019
Galatasaray Onyekuru için aceleci Galatasaray Onyekuru için aceleci 19.06.2019
Welbeck'in talebi el yaktı Welbeck'in talebi el yaktı 19.06.2019
Galatasaray Banega sessizliğini bozdu Galatasaray Banega sessizliğini bozdu 19.06.2019
Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Yeni teklif... Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Yeni teklif... 19.06.2019
Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi 19.06.2019
Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması 18.06.2019
Welbeck'in talebi el yaktı Welbeck'in talebi el yaktı 18.06.2019
Galatasaray'ın Tetteh ısrarı Galatasaray'ın Tetteh ısrarı 18.06.2019
Fatih Terim'in avukatından Ali Koç'a sert cevap! Fatih Terim'in avukatından Ali Koç'a sert cevap! 18.06.2019
Galatasaray resmen açıkladı! Ever Banega... Galatasaray resmen açıkladı! Ever Banega... 18.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! "Biz aptal mıyız?"
Yıldız futbolcu isyan etti! "Bırakın Galatasaray'a gideyim"
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! 2+1 yıllık sözleşme
Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi
Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör