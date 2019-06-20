20 Haziran 2019, Perşembe

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Mustafa Cengiz: Müzeye sığdıramadığımız 3 bin kupa var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Konya'da şampiyonluk kutlamasına katıldı... 16 ay içinde 3 kupa kazandıklarını söyleyen Cengiz, 7 Ağustos'ta Süper ​Kupa'yı da almak istediklerini belirtti.
20.06.2019

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