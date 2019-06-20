20 Haziran 2019, Perşembe
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Adem Büyük Galatasaray'a doğru | Video haber
Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızıllılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.
20.06.2019
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