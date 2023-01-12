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Çarpıcı Okan Buruk sözleri! "Onu yaparsa tarihe geçer"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası itibarıyla Galatasaray, 39 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu sonuçla birlikte son 18 yılın en iyi başlangıcını yaptı. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, "Sezon şampiyonlukla bitmezse bu istatistiğin bir anlamı kalmaz. Galatasaray'ın iç saha maçları başlıyor, Okan Buruk burada işi koparırsa G.Saray tarihine geçer." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

12 Ocak 2023 | 08:50
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