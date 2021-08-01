Çarpıcı Morutan sözleri! "Galatasaray'da baskı yaratmak istiyorlar"

Transfer döneminde 6 ismi kadrosuna katan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Steaua Bükreş forması giyen Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katıp katmayacağı merak konusu olurken, Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali "Galatasaray'la anlaştık" demişti. Sarı-kırmızılılar tarafından bu sözler karşılık bulmazken, A Spor yorumcusu Nevzat Dindar gelişmeleri aktardı. Dindar, "Rumen tarafı oyuncuyu sürekli gündemde tutmaya çalışıyor. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın istediği şekilde olur. Haberlerle G.Saray üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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