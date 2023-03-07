Çarpıcı Galatasaray sözleri! "Kasımpaşa maçı kazanılırsa..."
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi kazanması halinde Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmış olacak. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, G.Saray'ın son durumunu ve bu ihtimali değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray 34 gün sonra maç yapacak. Maçları oynamadan kazanamıyorsunuz. Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarının kazanılması halinde şampiyonluk yolunda avantajını devam ettirmiş olacak." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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