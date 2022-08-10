Çarpıcı Galatasaray sözleri! "Başarılı olmak istiyorsa..."
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 deviren ve Lucas Torreira ile Dries Mertens'i kadrosuna katan Galatasaray'da, şu an için her şey olumlu ilerliyor... Sarı-kırmızılıların gündemini A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi ve Galatasaray başarılı olmak istiyorsa, kaybolan ortamın geri kazanılması gerekiyor. Sevgi, saygı ve barış rüzgarı var şu anda." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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