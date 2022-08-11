GALATASARAY TRANSFER HABERİ: O gerçeği açıkladı! "Victor Nelsson'un asıl amacı..."
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dindar, "Victor Nelsson'un zam talebi yok, amacı eline geçen kariyer fırsatını değerlendirmek." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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