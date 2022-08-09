Video Galatasaray Videoları Galatasaray’da Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması!

Galatasaray’da Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması!

Galatasaray’da Futbol AŞ. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur, Alexis Sanchez transferindeki son durumla ilgili konuştu. Timur ayrıca, Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinin sürecine dair de flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

09 Ağustos 2022 | 12:20
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

21:06
Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması! 09 Ağustos 2022 | 12:00
02:43
Flaş sözler! "Buruk'un en büyük avantajı..." 08 Ağustos 2022 | 12:00
00:56
Muslera'nın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 08 Ağustos 2022 | 12:00
02:44
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Transferler devam edecek! 07 Ağustos 2022 | 12:00
00:41
Toroğlu: Okan Buruk'un Galatasaray'ı... 07 Ağustos 2022 | 12:00
01:18
Yeni transferler İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler... 07 Ağustos 2022 | 12:00
01:51
Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla geliyor! 06 Ağustos 2022 | 12:00
01:16
Flaş Mertens yorumu! "Yaşı tartışılıyor ama..." 05 Ağustos 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN