Galatasaray’da Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması!
Galatasaray’da Futbol AŞ. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur, Alexis Sanchez transferindeki son durumla ilgili konuştu. Timur ayrıca, Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinin sürecine dair de flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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