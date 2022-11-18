Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray'ın en büyük rakibi Fenerbahçe olur"
Galatasaray'da Dünya Kupası arası öncesi son detayları A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendird. Akcan, "Galatasaray ve Fenerbahçe şu anda yarışta öne çıkan takımlar oldu. Ancak şöyle bir durum var ligin ilk yarısı bittiğinde her şey daha net olacak. Galatasaray'ın en büyük rakibi bu Fenerbahçe olacak." dedi.
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