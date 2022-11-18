Canlı yayında flaş Okan Buruk sözleri! "Jorge Jesus uçuyor kaçıyor ama 2 puan fark var"
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, "Okan hoca aynı futbolu haftalardır oynatıyor, genelinde iyi hoca. Jesus uçuyor, kaçıyor, Okan hoca ne yapıyor? İki puan var, olur mu böyle bir şey!" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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