Video Fenerbahce Videoları Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunduğu ortaya çıktı

Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunduğu ortaya çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi prova sırasında İstiklal Marşımız'ın okunduğu ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

31 Aralık 2023 | 13:35
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:05
Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunduğu ortaya çıktı 31 Aralık 2023 | 12:00
00:36
"Takımın artık iskeleti var" 31 Aralık 2023 | 12:00
11:30
F.Bahçe kafilesi İstanbul'a döndü! 30 Aralık 2023 | 12:00
02:13
Ali Koç ve Dursun Özbek otelden ayrıldı! İşte o görüntüler 29 Aralık 2023 | 12:00
00:23
F.Bahçe otelden alkışlarla uğurlandı! 29 Aralık 2023 | 12:00
02:34
"Süper Kupa iptal edildi!" 29 Aralık 2023 | 12:00
00:19
Suudi şoförden Süper Kupa tahmini! 29 Aralık 2023 | 12:00
00:46
Ali Koç A Spor'a konuştu! 29 Aralık 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN