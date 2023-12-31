Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunduğu ortaya çıktı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi prova sırasında İstiklal Marşımız'ın okunduğu ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunduğu ortaya çıktı 31 Aralık 2023 | 12:00
00:36
"Takımın artık iskeleti var" 31 Aralık 2023 | 12:00
11:30
F.Bahçe kafilesi İstanbul'a döndü! 30 Aralık 2023 | 12:00
02:13
Ali Koç ve Dursun Özbek otelden ayrıldı! İşte o görüntüler 29 Aralık 2023 | 12:00
00:23
F.Bahçe otelden alkışlarla uğurlandı! 29 Aralık 2023 | 12:00
02:34
"Süper Kupa iptal edildi!" 29 Aralık 2023 | 12:00
00:19
Suudi şoförden Süper Kupa tahmini! 29 Aralık 2023 | 12:00
00:46
Ali Koç A Spor'a konuştu! 29 Aralık 2023 | 12:00